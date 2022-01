Rosa Oriol jej spojrzenie na modę. Jak wpadła na to, że kobiety na całym świecie będą chciały nosić emblemat misia?

Miś Tous jest symbolem czułości. Rosa Tous, wiceprezeska firmy, mówi, że na poziomie zawodowym "czułość" rozumie jako dbanie o klienta, dotrzymywanie obietnicy i troszczenie się o swoich współpracowników. Jednak jeśli spojrzymy na czułość z perspektywy życia codziennego, znajdziemy ją w najprostszych czynnościach czy gestach. Zaangażowanie, pasja i uważność to cechy, które łączą wszystkich pracowników firmy. To pracowici, przedsiębiorczy ludzie, którzy działając z pasją, dążą do spełnienia marzeń. Nie boją się tego, co przyniesie przyszłość - są zawsze przygotowani.