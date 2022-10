Rosja zaatakowała Kijów dronami. W akcji ratunkowej bierze udział polski strażak?

"Od 24 lutego do Polski zaczęli masowo przybywać obywatele Ukrainy, szukając schronienia w naszym kraju. Strażacy od razu zostali zaangażowani do działań: zapewniali oraz koordynowali transport osób z przejść granicznych do punktów recepcyjnych oraz do miejsc pobytowych na terenie województwa i kraju. Ponadto, transportowali żywność, łóżka, materace i koce do punktów recepcyjnych i miejsc pobytowych. Udostępniali i rozstawiali namioty pneumatyczne z nagrzewnicami, służące jako doraźne miejsca do ogrzania się dla osób oczekujących na transport, wspierali i koordynowali pracę wolontariuszy na wyznaczonych przez wojewodów dworcach kolejowych i autobusowych. W wyznaczonych jednostkach organizacyjnych PSP i remizach OSP przygotowano również miejsca pobytowe oraz zakwaterowania m.in. dla rodzin ukraińskich strażaków" - informuje portal gov.pl.