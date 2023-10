Rossmann pilnie wycofuje kosmetyki. Pokłosie głośnej afery

Na stronie internetowej Verona Products Professional można znaleźć ponad 50 produktów marki Ingrid, które są częścią kolekcji z logo TeamX. Niektóre z nich były dostępne w sklepach Lidl, a także drogeriach Rossmann. W chwili publikacji tego tekstu, w sklepie internetowym Rossmann dostępnych jest osiem produktów z tej kolekcji, w tym cienie do powiek, produkty do konturowania twarzy, mgiełki do ciała i wody perfumowane. Produkty te zostaną jednak już wkrótce wycofane ze sprzedaży.