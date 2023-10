Eksperci o aferze Pandora Gate. Mówią o stereotypie pedofila

Choć w psychiatrii odróżnia się pedofilów, którzy odczuwają podniecenie seksualne wobec osób przed okresem pokwitania, od hebofilów, czyli dorosłych nawiązujących kontakty seksualne z osobami we wczesnym okresie dojrzewania (około 11 do 15 lat), obydwie postawy są szkodliwe, krzywdzące i mogą prowadzić do trwających latami traum.