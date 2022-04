Rosyjski żołnierz zapytał, kto zrobił im taką krzywdę. "Chciałam odpowiedzieć: Ty to zrobiłeś"

Halina gotowała zupę dla blisko 200 osób, kiedy w Mariupolu dochodziło do ostrzałów. Razem z córką, Natalią, nie zdążyła uciec do schronu, w wyniku czego ma poranioną twarz, a Natalia straciła oko. W trakcie przejazdu do innego miasta zostały zapytane przez rosyjskiego żołnierza: "Kto wam to zrobił?". Powstrzymały się od odpowiedzi: "Ty to zrobiłeś".