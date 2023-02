Zapytał Rosjan o Polskę. Szokująca odpowiedź

23-letni youtuber Daniil Orain zapytał mieszkańców Rosji o to, czy wiedzą, co dzieje się obecnie na ukraińskim froncie. W trakcie rozmów pokazywał Rosjanom m.in. zdjęcia doszczętnie zniszczonego Bachmutu. - Wiecie, co to jest? - pytał przechodniów. Ich odpowiedzi zaskakują.