Rotacyjna czy soniczna. Wybieramy szczoteczkę elektryczną

To najbardziej powszechny i przystępny cenowo model, który wyposażono w okrągłą główkę czyszczącą. Podczas szczotkowania wykonuje cykliczne ruchy rotacyjne, a dzięki specjalnie wyprofilowanemu włosiu usuwa zanieczyszczenia i płytkę nazębną pod różnym kątem. Szybki ruch sprawia, że włosie porusza się z dużą prędkością i intensywnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Obok zwykłych szczoteczek rotacyjnych występują również szczoteczki rotacyjno-pulsacyjne, które dodatkowo dociskają włosie do zębów, by dotarło w jak najdalsze zakamarki. Szczoteczki elektryczne są w stanie wykonać nawet dziesięć tysięcy ruchów na minutę. To o wiele więcej niż w przypadku zwykłego szczotkowania