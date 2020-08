WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Rower miejski w dobrej cenie. Zapomnij o korkach i pełnych autobusach Rower to doskonała alternatywa dla samochodu czy komunikacji miejskiej. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni – na wycieczkę rowerową możesz się wybrać przez prawie cały rok. Jeśli stary rower niedomaga, warto pomyśleć o zastępstwie. Teraz kupisz go taniej Zapewnij sobie codzienną dawkę ruchu (Adobe Stock) Rower miejski to w obecnej chwili jeden z największych faworytów dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Brak przerzutek rekompensowany jest przez wygodę jazdy, a możliwość zamontowania dodatkowego koszyka lub bagażnika sprawia, że jest to rozwiązanie idealne na zakupy. Aby jazda rowerem stała się ulubioną formą rekreacji, musi być przede wszystkim komfortowa. Dlatego ważne jest, by zainwestować w odpowiedni rower. Dopasowana kierownica czy wygodne siodełko to jedno, liczy się również sam rodzaj roweru, którym planujesz jeździć. Różne typy podłoża, kąt nachylenia terenu, nawet dystans, który planujesz pokonać na każdej wycieczce – wszystko ma znaczenie. Jaki rower do miasta? Przestrzeń miejska nie jest zbyt wymagająca dla rowerów. Nie musisz martwić się piaszczystym podłożem czy stromymi podejściami, dlatego możesz pozwolić sobie na rower z obniżoną ramą, który nie tylko ułatwia wsiadanie, ale również pozwala jechać na rowerze w pozycji wyprostowanej, która nie nadwyręży kręgosłupa. Wybierając rower zwróć również uwagę na to, czy będzie dopasowany do twojej budowy ciała. Panie o wzroście poniżej 160 cm powinny wybierać rowery o średnicy kół 26 cali, podczas gdy te wyższe będą czuć się komfortowo na rowerze z kołami o średnicy 28 cali. W ten sposób unikniesz nieprzyjemności związanych z nieodpowiednią postawą. Jednocześnie rowery z kołami o większej średnicy dają większą pewność jazdy. Bez problemu pokonasz niewielkie przeszkody, takie jak tory tramwajowe czy nawet wysokie krawężniki. Duża część rowerów miejskich nie posiada wbudowanych przerzutek ze względu na brak konieczności pokonywania dużych wzniesień. Jeśli jednak zależy ci na uniwersalnym rowerze, warto zdecydować się na rower z napędem lub model z zewnętrzną przerzutką z kilkoma biegami. Dzięki temu niewielkie wzniesienia nie będą stanowić większego problemu. Kwestia ciężaru Waga roweru jest zależna przede wszystkim od materiału, z którego wykonana jest rama. W rowerach typowo miejskich może być ona stalowa bądź aluminiowa. Te drugie są o wiele lżejsze, co ma znaczenie na przykład przy przenoszeniu roweru po schodach do mieszkania bądź metra. Niska waga nie zawsze jednak jest atutem. Rowery z ramą stalową są o wiele bardziej wytrzymałe, wytrzymują o wiele większe ciężary i doskonale eliminuje wstrząsy. To przyda się szczególnie podczas jazdy po niepewnym terenie. Zamiast przenosić wstrząsy w stronę dłoni, głowy i kręgosłupa, rama stalowa wygłusza je sprawiając, że jazda jest o wiele bardziej komfortowa. Sprawdź kompatybilność części Przy zakupie roweru warto zastanowić się nad tym, jakie funkcje poza jazdą powinien pełnić. Sprawdź więc, czy da się do niego dołączyć na przykład fotelik dla dziecka, które zabierzesz ze sobą w podróż. Przyda się również miejsce na bagażnik rowerowy bądź koszyk na zakupy montowany przy kierownicy. Adobe Stock Możesz jeździć na nim od wczesnej wiosny do późnej jesieni Przerzucenie się z samochodu na jazdę rowerem ma wiele korzyści. Oszczędność pieniędzy i względy ekologiczne to jedno, najważniejsze jest zdrowie. Regularne przejażdżki pomogą obniżyć poziom złego cholesterolu, wymodelować sylwetkę, a także wyregulować poziom cukru we krwi. Wystarczy kilka tygodni i zauważysz różnicę.