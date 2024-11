Rozerwana folia aluminiowa? Wystarczy potrzeć i będzie jak nowa

Folia aluminiowa to jedno z tych akcesoriów kuchennych, które każdy z nas ma w swoim domu. Z pewnością nie raz zdarzyło ci się niefortunnie ją rozerwać, przez co już nie spełniała swojej funkcji lub wylądowała w koszu. Oszczędź sobie czasu i nerwów i zobacz, jak w banalny sposób ją naprawić.

Funkcja foli aluminiowej

Folia aluminiowa najczęściej kojarzona jest z kuchennymi zmaganiami. Przydatna jest nie tylko do przechowywania i pakowania żywności, ale dzięki niej możemy w prosty sposób zadbać o trwałość produktów spożywczych i uchronić je przed wysychaniem. Co więcej, jest świetnym materiałem, który sprawdza się podczas gotowania i pieczenia, dzięki czemu możemy utrzymać odpowiednią temperaturę w przyrządzanej potrawie. Jednak to niejedyne jej zastosowanie. Potrafi być także świetną izolacją termiczną i akustyczną, a oprócz tego sprawdza się w ogrodnictwie, a nawet w elektronice.

Wystarczy chwila nieuwagi, a przez częste użytkowanie oraz bardzo cienki materiał możemy ją podrzeć na rolce. Przez to zazwyczaj jesteśmy skazani na ręczne zrywanie odstających kawałków. Jeśli do tej pory, próbowałeś w ten sposób ją naprawić z myślą o dalszym użytkowaniu, był to duży błąd. Aby w chwilę dać drugie życie rolce z folią aluminiową, już nie trzeba męczyć się z jej odstającymi i ciągle odrywającymi się fragmentami.

Sposób na odrywającą się folię z rolki

Rozerwana rolka folii aluminiowej wcale nie musi wylądować w koszu. Zamiast wydawać kolejne pieniądze oraz w trosce o środowisko zastosuj sprytny patent, który sprawi, że folia kuchenna będzie wyglądać jak nowa. Nadal śmiało możesz z niej skorzystać za pomocą sprawdzonego triku, którym podzieliła się @_czysta_przyjemnosc na swoim Instagramie.

1. Wystarczy oderwać kawałek foli już z podartej rolki.

2. Później zgnieć ją na kształt kulki.

3. Następnie energicznym ruchem potrzyj kulką wzdłuż rolki. Przez to folia wyrówna się i bez większego problemu oderwiesz jej pożądany kawałek.

