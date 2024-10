Uporczywy tłuszcz z piekarnika zniknie, a szyba będzie wyglądać jak lustro. Wypróbuj tej domowej mikstury

Jak dbać o piekarnik?

Osadzający się tłuszcz i przypalone resztki to nieodłączny element korzystania z piekarnika. Aby nasz sprzęt był w dobrym stanie technicznym, a nasze dania aromatyczne musimy regularnie go czyścić. Wysokie temperatury sprawiają, że resztki są trudne do usunięcia, a to staje się naszą znienawidzoną czynnością. Wcale tak nie musi być, bo wystarczy po każdym użyciu przetrzeć szybę wilgotną szmatką z płynem do naczyń i w taki sposób zanieczyszczenia nie będą miały szans wyschnąć.

Próbując doczyścić zaległy brud, nigdy nie korzystajmy z ostrych narzędzi czy szorstkich gąbek, ponieważ mogą uszkodzić delikatną powierzchnię. Stawiajmy na ściereczkę lub miękką gąbkę, a do miejsc trudno dostępnych sprawdzi się szczoteczka do zębów lub wacik kosmetyczny.

Domowe mikstury na brud z piekarnika

Aby twój piekarnik lśnił, możesz wykorzystać naturalne i tanie metody, które w mig usuną zacieki, plamy i przypalenia. Przed każdym sprzątaniem upewnij się jednak, że nie jest już gorący, aby uniknąć poparzeń.

1. Pasta do czyszczenia. Taki środek możesz wykonać zupełnie sama za dosłownie kilka złotych. Wystarczy posypać szybę lub ściankę sodą, a następnie przekrojoną cytryną na pół czyścić powierzchnie. Taką mieszkankę można pozostawić nawet na 30 minut, przez co rozpuści brud i łatwiej będzie go zetrzeć. Dla lepszego efektu warto dodać jeszcze kilka kropel płynu do mycia naczyń.

2. Spray do czyszczenia. Do butelki ze spryskiwaczem wystarczy wlać pół na pół ocet i wodę. Następnie powstałym roztworem spryskaj całe wnętrze i wyczyść gąbką. Na koniec całość wytrzyj wilgotną ściereczką.

3. Folię aluminiową zwiń w kulkę i tak uformowany przedmiot pozwoli pozbyć się mocno zaschniętych plam. Najlepiej nałożyć trochę sody oraz wyciśniętej cytryny i w taki sposób okrężnymi ruchami szorować ścianki lub blaszkę.

4. Tabletka do zmywarki to skuteczny produkt do posprzątania piekarnika. Należy położyć kostkę na blaszkę i do połowy zalać gorącą wodą. Do wcześniej nagrzanego piekarnika na 100 stopni wsadzić blachę i przy wyłączonym piekarniku przed 2 godziny tak ją pozostawić. Pod wpływem wysokiej temperatury tabletka rozpuszczona w wodzie osadzi się i pozwoli łatwo wszystko wytrzeć wilgotną ściereczką.

