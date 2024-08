Rozeszły się po Polsce. Przedostają się do domów

Wtyk amerykański to niewielki pluskwiak z rodziny wtykowatych. Początkowo można było spotkać go jedynie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W wyniku transportu morskiego dostał się do Europy. W 1999 roku zlokalizowano go we Włoszech, a od 2007 roku jest spotykany w Polsce.

Pluskwiak należy do zwierząt ciepłolubnych. Jesienią, kiedy zaczyna robić się chłodniej, szuka ciepłego, bezpiecznego schronienia. Zdarza się, że pojawia się w mieszkaniach. Czy wtyki są niebezpieczne?

Jak rozpoznać wtykę amerykańską?

Wtyk amerykański wywodzi się z rodziny pluskiew. Osiąga ok. 2 cm długości. Rozpoznasz go po długich czułkach oraz czarnobrązowym pancerzu ozdobionym żółtymi plamkami. Jego charakterystyczną cechą są pogrubione i wydłużone kończyny trzeciej pary, które są pokryte kolcami. Ze względu na wyjątkowy wygląd wiele osób zastanawia się, czy stanowi zagrożenie dla człowieka.

Jaka jest prawda? Ten pluskwiak nie jest niebezpieczny, jednak jego obecność w domu może być uciążliwa. W sytuacji zagrożenia wydziela nieprzyjemny zapach, którego trudno się pozbyć. Kiedy pojawi się w mieszkaniu, trudno go zlokalizować, bowiem chowa się w trudno dostępnych miejscach takich jak rogi szaf czy szczeliny w podłodze.

Jak pozbyć się wtyki amerykańskiej z domu?

Wtyk amerykański z łatwością przedostanie się do domu. Jeśli chcesz uniknąć wizyty nieproszonego gościa, zabezpiecz drzwi i okna specjalnymi siatkami. W sytuacji, gdy owad już dostanie się do wnętrza, warto skorzystać z profesjonalnych środków przeciwko owadom.

Pamiętaj jednak, że stosowanie oprysków chemicznych przeciwko owadom wymaga opuszczenia domu na co najmniej kilka dni. Najlepszym rozwiązaniem jest złapanie wtyki do słoika lub pudełka i wypuszczenie go na zewnątrz. Silne środki chemiczne należy zastosować, gdy każda inna metoda zawiedzie.

Nie kąsa, ale szkodzi

Choć wtyk amerykański może budzić niepokój, owad nie gryzie. To dobra wiadomość dla każdego, kto znajdzie go w swoim domu. Pluskwiak nie jest niebezpieczny, jedynie szuka bezpiecznego schronienia. W historii odnotowano jeden przypadek, w którym doszło do ukłucia przez wtykę. Miało to miejsce w 2016 roku w Budapeszcie. Ukąszona kobieta przez dwa dni mierzyła się z lekkim podrażnieniem.

Co istotne, wtyki nie przenoszą chorób, jednak kiedy poczują się zagrożone, wydzielają nieprzyjemny, duszący zapach. W zamkniętej przestrzeni ten aromat może być trudny do zniesienia. Dlatego też warto umyć miejsce, w którym znaleziono owada, a także dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.

Wtyki uważane są za szkodniki. Stanowi zagrożenie dla drzew iglastych, szczególnie sosen. Żywi się sokami pobieranymi z szyszek i igieł, co może prowadzić do całkowitego obumarcia rośliny.

