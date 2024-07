Rozgnieć i nałóż na twarz. Ta domowa maseczka to prawdziwy hit

Zmarszczki mają postać fałdek skóry, które są dla wielu osób nieestetyczne. Choć całkowite ich usunięcie jest niemożliwe, to istnieją sposoby na ich wyraźne zredukowanie.

Dobrze, by w rutynie pielęgnacyjnej znalazło się też serum oraz krem SPF. Raz w tygodniu można zafundować sobie także maseczkę , która daje natychmiastowe efekty. Nie musi być drogeryjna. Może być naturalna, wykonana z produktów kuchennych .

Aby wykonać odmładzającą maseczkę, zmieszaj w miseczce rozgniecione awokado i banana, aż do uzyskania gładkiej pasty. Możesz dodać ubite białko jajka, które napina skórę i pomaga w jej oczyszczeniu z martwych komórek. Nałóż maseczkę na twarz i pozostaw na 25 minut. Regularne stosowanie tej metody w połączeniu z innymi technikami zapewni ci nieskazitelną cerę przez wiele lat.

Zapraszamy do naszej grupy na Facebooku – #Samodbałość. Tam na bieżąco dzielimy się wywiadami i nowymi historiami. Dołączcie do nas i zapraszajcie swoje znajome. Czekamy na was!