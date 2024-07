Co jeść, by mieć piękną cerę? Na tych produktach skup się w szczególności

Chcesz mieć zdrową i piękną cerę? Kosmetyczna rutyna pielęgnacyjna to jedno, ale o skórę warto zadbać przede wszystkim od środka. Dlatego dieta jest kwestią kluczową. Czego powinno się wystrzegać, a co warto jeść, by cieszyć się nieskazitelną cerą?