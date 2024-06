Rozpuść w wodzie i spryskaj pomidory. Tak zwalczysz zarazę ziemniaczaną

Prowadzenie własnego ogrodu to nie lada wyzwanie. Musisz być przygotowany na to, że rośliny mogą paść ofiarą szkodników lub chorób. Ogórki i pomidory nie są tutaj wyjątkiem — to właśnie one są szczególnie narażone na różnego rodzaju infekcje. Jak zabezpieczyć plon? Sięgnij po produkt, który najprawdopodobniej masz już w domu.

Rozkrusz i zmieszaj z wodą. Zapomnisz o zarazie ziemniaczanej

Wielu ogrodników w obawie przed chorobami sięga po gotowe, chemiczne środki ochrony roślin. Niestety, takie rozwiązanie nie jest obojętne dla środowiska czy samych warzyw. Chemikalia wnikają w głąb roślin, które później lądują na naszym talerzu.

Co można zrobić? Postaw na sprawdzone, naturalne i skuteczne rozwiązania. Domowy oprysk z drożdży to jeden z najskuteczniejszych sposobów na walkę z zarazą ziemniaczaną. Stosowany regularnie hamuje rozwój zarazy i innych chorób grzybowych. Jak go zrobić? To bardzo proste. Rozpuść 100 g drożdży w 10 litrach wody. Roztwór mieszaj tak długo, aż drożdże całkowicie się rozpuszczą.

Na końcu przelej go do spryskiwacza i spryskaj nim rośliny. Jeśli chcesz mieć pewność, że oprysk będzie działał, użyj świeżych drożdży w kostkach. Kupisz je w każdym sklepie i wydasz nie więcej niż 3 złote. Jak często stosować oprysk? Raz w tygodniu, w ciepły i bezwietrzny dzień.

Dlaczego warto opryskiwać pomidory i ogórki?

Pomidory i ogórki to smaczne i zdrowe warzywa, które najczęściej lądują w sałatkach czy na kanapkach. Są naprawdę proste w uprawie i trzeba przyznać, że te wyhodowane we własnym ogródku smakują najlepiej. Niestety, zarówno pomidory, jak i ogórki są często atakowane przez choroby grzybowe. Regularne stosowanie oprysku z drożdży zabezpieczy je przed infekcjami czy szkodnikami, co przełoży się na jakość plonu.

