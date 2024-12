Rozłóż w łazience. Rybiki same się wyniosą

Rybiki to niewielkie stworzenia, które mogę napędzić strachu. Żywią się cukrem, a także celulozą oraz skrobią, dlatego tak często zadomawiają się w kuchni. Nie przepadają za światłem - z tego powodu znajdziemy je w zakamarkach. W jaki sposób pozbyć się w zasadzie niewidocznych domowników? Z pomocą przychodzą domowe triki, niewykorzystujące sklepowej chemii.

Jak się okazuje, rybki nie przepadają za wieloma zapachami. Jednym z nich są liście laurowe . Wystarczy, że pokruszymy wysuszone liście na proszek, a następnie rozsypiemy go w miejscach, w których mogą chować się nieproszeni goście.

To jednak niejedyny sposób. Innym zapachem, za którym nie przepadają rybiki, są goździki , z których również możemy przygotować "odstraszający" proszek.

Jeżeli boisz się, że same ziołowe proszki nie pomogą, rozsyp dodatkowo odrobinę sody oczyszczonej - z tym produktem trzeba jednak uważać, jeżeli posiadamy zwierzęta , soda może bowiem podrażnić układ trawienny naszego pupila, a także doprowadzić do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w jego organizmie, a nawet zaburzeń pracy układu sercowo-naczyniowego.

Jakie jeszcze zapachy działają odstraszająco na rybiki? Nasączmy waciki aromatem waniliowym, cytrynowym lub lawendowym. Polecanym przez internautów sposobem jest też stworzenie lepu, poprzez posmarowanie kawałka kartonu miodem - słodycz od razu zwabi rybiki, które przykleją się do pułapki.

