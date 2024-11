Spryskaj okolice okien i drzwi. Działaj, zanim wejdą do domu

Choć oryginalnie pochodzą z Ameryki Północnej, do Europy przedostały się przez transport morski. Po raz pierwszy zauważono je na Starym Kontynencie we Włoszech w 1999 roku, a po kilku latach pojawiły się także w Polsce. Podpowiadamy, co zrobić, by wtyki amerykańskie, zwane pluskwiakami, omijały nasz dom szerokim łukiem.