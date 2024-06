Roznerski pokazał stare zdjęcie taty. Są do siebie bardzo podobni

Z okazji Dnia Ojca aktor postanowił pokazać na swoim Instagramie starą fotografię taty. Na zdjęciu widać portret mężczyzny, do którego Mikołaj Roznerski jest bardzo podobny.

23 czerwca z okazji Dnia Ojca aktor opublikował starą fotografię swojego taty. Na zdjęciu widać mężczyznę w czarnym golfie, koszuli z kołnierzykiem i łańcuszkiem z krzyżykiem. Trzeba przyznać, że Mikołaj Roznerski jest do niego bardzo podobny.

W przeszłości życie aktora nie było kolorowe. Gdy był nastolatkiem i miał niespełna 13 lat jego rodzice postanowili się rozstać. Mikołaj Roznerski miał wybór, czy chce odejść z matką i młodszym rodzeństwem, czy zostać z ojcem na gospodarstwie w Rolantowicach. On jednak postanowił pomóc tacie.

Trafił do szpitala psychiatrycznego. "Przez rok nie jadłem nic"

