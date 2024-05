Roznerski otworzył się na temat choroby. "Przez rok nie jadłem nic"

Mikołaj Roznerski to aktor znany z takich produkcji jak "Porady na zdrady", Miszmasz. czyli kogel-mogel 3" czy seriali "M jak miłość", "Na wspólnej: czy "Druga szansa".

Dodatkowo długo zmagał się z docinkami rówieśników, którzy wytykali mu jego wagę. To wszystko spowodowało, że młody Roznerski doczekał się problemów i wylądował w szpitalu psychiatrycznym.

W trakcie leczenia Mikołaj Roznerski starał się oszukać bliskich i przed stanięciem na wagę pił jak najwięcej wody, a do kieszeni ubrań chował magnesy, które miały zwiększyć jego masę.

Roznerski przyznał, że istnieje błędne przekonanie, że mężczyźni nie są podatni na anoreksję. Piętno związane z chorobą wywołało u niego ogromne cierpienie, przez co żałował, że podzielił się swoją historią. Obecnie, bez lęku, dzieli się swoimi trudnymi doświadczeniami. W programie śniadaniowym opowiedział o przebiegu leczenia oraz emocjach, które mu towarzyszyły w trakcie choroby.

Spędził rok w szpitalu psychiatrycznym. Uczyli go jeść

