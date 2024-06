Nie przyjmuje leków. Mówi, jak radzi sobie po diagnozie

Mikołaj Roznerski to aktor znany z filmów takich jak m.in. "Porady na zdrady", "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" i seriali "Na Wspólnej" czy "M jak miłość". Niedawno otworzył się na temat swojego zdrowia. W wywiadzie udzielonym "Dzień Dobry TVN" wyznał, że jako nastolatek zmagał się z anoreksją. - Najmniej ważyłem niecałe 40 kilogramów przy wzroście 170 cm. (...) Po prostu wegetowałem — tłumaczył.

U aktora zdiagnozowano też ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. "Motor myśli w mojej głowie sprawia, że odjeżdżam ze stacji benzynowej, nie płacąc, zostawiam portfel na dachu samochodu, mam oddzwonić do kogoś za godzinę, a robię to za trzy dni" - powiedział "Newsweekowi".

ADHD to neurorozwojowe zaburzenie uwagi. Pierwsze objawy pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. Należą do nich problem z koncentracją, nadpobudliwość psychoruchowa czy nadmierna impulsywność. Mikołaj Roznerski w rozmowie z "Newsweekiem" wyznał, że właśnie taką diagnozę usłyszał.