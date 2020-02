Różowa czekolada na Walentynki. Rozsmakuj się w słodkiej nowości

Nie ma nic lepszego niż drobny smakołyk na osłodzenie miłosnych chwil. Świetnie sprawdzi się czekolada, ale niekoniecznie ta tradycyjna. Niedawno na rynku pojawił się jej różowy odpowiednik, który, jak zapewniają producenci, jest całkowicie naturalny. Możesz obdarować nim swojego ukochanego.

Smakołyk idealny na Walentynki

Różowa czekolada to nowość, która pojawiła się we wrześniu 2017 roku. W dalszym ciągu jest rzadko spotykana w sklepach stacjonarnych, częściej można ją dostać w internecie. Recepturę opatentował szwajcarski koncern Barry Callebaut i nie do końca znamy jej szczegóły. Oczywiście producent zapewnia, że jest to czekolada całkowicie naturalna, niewzbogacona dodatkami barwiącymi, które dodawałyby jej różowego koloru. Jak każdy wariant składa się z proszku i tłuszczu kakaowego, dodaje się również cukier oraz mleko, czasami też szczyptę przypraw, np. wanilii. Skąd więc ten różowy kolor? Prawdopodobnie sekret tkwi w sposobie obróbki ziaren kakaowca, które zachowują ten odcień.