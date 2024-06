Najgorsze ślimaki. Tylko tak ocalisz ogród

Bliskie spotkanie ze ślinikiem luzytańskim w wielu osobach budzi obrzydzenie. Nie ma w tym nic dziwnego - te dość sporych rozmiarów ślimaki nie posiadają skorupy, przez co wyglądają niezbyt atrakcyjnie.

Pojawienie się tych osobników w naszym ogrodzie może się źle skończyć. Jakie zagrożenie stanowi i czy są sposoby na to, aby się tego nieproszonego gościa pozbyć?

W granicach Polski ślinik luzytański, który pochodzi z Półwyspu Iberyjskiego, pojawił się około 1993 roku. Osiąga długość od 7 do nawet 15 cm, przyjmuje różne kolory, jednak najczęściej spotkamy brązowe osobniki.

Jest wszystkożerny, dlatego jego obecność na działkach zdecydowanie nie jest pożądana. Niszczy nasze uprawy, a także przenosi patogeny roślin, co sprawia, że jest jeszcze większym szkodnikiem. Co więcej, składa nawet 400 jaj w sezonie, przez co pozbycie się tego nieproszonego gościa może nie być łatwe.