Rozkrusz i rozsyp w ogrodzie. Ślimaki wyniosą się w mig

Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu? Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest oprysk bazujący na substancjach biobójczych, jednak może on doprowadzić do uszkodzenia roślin. Jeśli naturalne metody są ci bliższe, sięgnij po łatwodostępny produkt za grosze.

Jak to zrobić? Zacznij od dokładnego rozkruszenia kredy. Możesz wrzucić ją do malaksera lub rozkruszyć przy pomocy tłuczka do mięsa. Kiedy stanie się sypka, dodaj do niej łyżkę mielonego cynamonu i łyżeczkę startej skórki z cytryny. Ślimaki nie znoszą tych zapachów i gdy tylko je poczują, od razu uciekają. Tak przygotowaną mieszankę rozsyp wokół rabat. Zabieg powtarzaj raz na trzy dni, a pozbędziesz się ślimaków na dobre.