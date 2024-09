Rozpuść w wodzie i nałóż na twarz. Efekt? Cera jak marzenie

Twarz to nasza wizytówka. To właśnie na niej najbardziej widać upływający czas. Cera wymaga szczególnej troski, ponieważ jest delikatna i narażona na działanie wielu czynników. Zmiany temperatury, niewłaściwa pielęgnacja, zanieczyszczenie powietrza czy stres mogą negatywnie wpływać na jej wygląd. Warto więc zadbać o jej kondycję. Z pomocą przychodzą domowe sposoby.

Wiele osób stawia na moc naturalnych składników i korzysta z tego, co znajdzie we własnym domu. Świetną maseczkę możesz wykonać z drożdży, które znajdziesz w kuchni. Wiele osób kojarzy je głównie z pieczeniem chleba czy przygotowaniem ciasta, jednak ich właściwości nie kończą się tylko na kulinariach. Składnik domowych wypieków jest prawdziwą skarbnicą wartości odżywczych. Zawiera witaminy z grupy B oraz minerały, które wspomagają regenerację i nawodnienie skóry. Maseczka z drożdży działa na cerę jak prawdziwa bomba odżywcza.

Regularne stosowanie może pomóc w wygładzeniu zmarszczek , ujędrnieniu skóry, a nawet pozbyciu się rozszerzonych porów. Powtarzanie kuracji to doskonały sposób na przywrócenie cerze młodzieńczego blasku — bez konieczności wydawania fortuny na kosmetyki.

