Wymieszaj z wodą i nałóż na twarz niczym tonik. Przebarwienia zaczną znikać

Przebarwienia powstają w wyniku nierównomiernego nagromadzenia melaniny , czyli barwnika występującego w skórze. Na ich powstawanie mogą mieć wpływ różne czynniki. Do najpopularniejszych zaliczymy nadmierną ekspozycję na słońce oraz zmiany hormonalne .

Jednym z najskuteczniejszych naturalnych składników jest cytryna . Dzięki zawartości kwasu cytrynowego rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry. Aby skorzystać z jej właściwości, wystarczy wycisnąć sok z połowy cytryny i wymieszać go ze szklanką wody, a następnie nanieść go wacikiem na skórę niczym tonik.

Innym składnikiem, który warto wykorzystać do pielęgnacji skóry, jest mleko . Zawarty w nim kwas mlekowy delikatnie złuszcza martwy naskórek i pomaga rozjaśnić przebarwienia. Dla jeszcze lepszych efektów można wymieszać mleko z miodem, który działa nie tylko antybakteryjnie, ale także nawilża i regeneruje skórę, co pomaga zniwelować ciemne plamki.

Nie zapominajmy, że zdrowa skóra to wynik nie tylko odpowiedniej pielęgnacji zewnętrznej, ale także diety bogatej w antyoksydanty. Produkty bogate w witaminy A, C i E, takie jak marchew, szpinak, cytrusy czy orzechy, wspomagają regenerację skóry i działają ochronnie przed szkodliwym działaniem promieni UV. Właściwa dieta może zdziałać cuda, zmniejszając ryzyko powstawania przebarwień i pomagając w redukcji już istniejących.

