Rozsyp wokół roślin w listopadzie. Tak zabezpieczysz je na zimę

Zima to wyzwanie dla wielu ogrodników, zwłaszcza gdy temperatury spadają poniżej zera. Ważne, aby rośliny dobrze przygotować i ochronić przed niekorzystnymi warunkami . Jednym z kluczowych elementów tej ochrony jest ściółkowanie igliwiem. Ta metoda polega na ułożeniu warstwy igieł sosnowych lub innych roślin iglastych na powierzchni ziemi wokół roślin.

Ściółkowanie igliwiem przynosi liczne korzyści. Przede wszystkim, chroni glebę przed mrozem , stabilizując jej temperaturę i zapobiegając głębokiemu przemarzaniu korzeni. Dodatkowo, ogranicza utratę wilgoci z gleby, co jest szczególnie istotne zimą, gdy dostęp do wody jest ograniczony. Taka okrywa działa także jako bariera dla chwastów, które mogą konkurować z roślinami o składniki odżywcze. Metoda ściółkowania igliwiem najlepiej sprawdzi się w przypadku krzewów ozdobnych i owocowych.

Aby efektywnie przeprowadzić ściółkowanie igliwiem, należy najpierw dokładnie oczyścić teren wokół roślin z chwastów i opadłych liści. Następnie, równomiernie rozłożyć warstwę igliwia w odległości około 10 cm od pnia rośliny. Ważne, by ściółkę kłaść tuż przed nadejściem pierwszych przymrozków, gdyż pomoże to zachować ciepło zgromadzone w ziemi.

Ściółkowanie igliwiem to metoda nie tylko praktyczna, ale i ekologiczna. Oprócz funkcji ochronnej , igliwie tworzy warunki sprzyjające rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów. Dzięki temu, gleba staje się bardziej żyzna, co procentuje wiosną lepszym wzrostem roślin.

Warto również podkreślić, że ściółka z igliwiem jest estetyczna. Jej naturalny wygląd doskonale komponuje się z ogrodem, dodając mu zimowego uroku. Ponadto, jest to rozwiązanie tanie i łatwe do pozyskania, zwłaszcza dla osób posiadających własne drzewa iglaste.

