Rozpyl w ogrodzie. Zabijesz każdego kleszcza

Spryskaj rośliny w ogrodzie. Kleszcze wyginą

Możemy przygotować takie opryski z roślin takich jak czeremcha, chrzan, cebula, ziemia okrzemkowa. Jeśli zdecydujesz się na czeremchę, pokrój jej gałęzie na małe kawałki i zalej zimną wodą. Następnie, przelej wodę z czeremchą do garnka i gotuj przez co najmniej pół godziny. Po ostudzeniu, przelej miksturę do butelki z atomizerem. Oprysk jest gotowy do użycia.