Niewinny pieprzyk? Leśnicy apelują o ostrożność

Pogoda robi się coraz bardziej wiosenna. Dodatnie temperatury odczuły również kleszcze. Leśnicy alarmują, ponieważ drobne pajęczaki w tym roku pojawiły się znacznie wcześniej, niż w poprzednich latach. Co najgorsze, jedna ich postać jest szczególnie groźna.

Kleszcze już atakują - takie informacje przekazali leśnicy z Nadleśnictwa Baligród. Na facebookowym profilu opublikowali zdjęcie przedstawiające aktywnego w lutym kleszcza.

"Bywa i tak, że z lutowego, porannego spaceru wróci się z przedstawicielem dzikiej fauny - kleszcz pospolity zwany też psim (Ixodes ricinus)" - wyjaśnili.

Trzeba pamiętać, że te małe stworzenia mogą sprawić, że zachorujemy na poważne choroby. Specjaliści podkreślają, że szczególnie niebezpieczna jest tzw. nimfa kleszcza. Czym jest?

Łatwo ją pomylić ze zmianą na skórze. Przenosi choroby

Nimfa to stadium rozwojowe kleszcza pomiędzy larwą a dorosłym osobnikiem. Jest niewielkich rozmiarów - osiąga do ok. 1,5 mm. Z tego też względu bardzo łatwo ją przeoczyć. Kiedy wbije się w skórę, możemy mieć później poważne problemy.

Nimfa kleszcza może nas zarazić m.in. boreliozą, kleszczowym zapaleniem mózgu, tularemią, a także tzw. gorączką Q. W odróżnieniu od dorosłych osobników nimfa może być bardziej agresywna. W trakcie poszukiwań żywiciela jest w stanie przejść nawet kilkadziesiąt metrów. Znalezienie źródła pożywienia jest dla niej równoznaczne z możliwością przejścia do kolejnego stadium rozwoju.

Warto wiedzieć, w jaki sposób atakuje nimfa kleszcza. Ten młody pajęczak rozcina, a następnie wbija się w skórę. Przez to czasem możemy zauważyć niewielką ilość krwi, a później zaczerwienienie lub rumień.

Nimfy wysysają z nas krew, w tym samym momencie mieszając ją ze swoją śliną i wymiocinami - w ten sposób dochodzi do zakażenia. W ślinie znajdują się też środki upośledzające nasz układ odpornościowy oraz znieczulające, przez co nie czujemy ugryzienia. Najedzona nimfa szybko ucieka od ofiary, pozostawiając jedynie ślad, który do złudzenia przypomina pieprzyk.

Nie chcesz, aby ugryzł cię kleszcz? O tym pamiętaj

Przed każdym wyjściem na spacer do lasu czy parku, postaraj się założyć jasną odzież - dzięki temu wypatrzysz kleszcza. Zawsze poruszaj się środkiem ścieżek, unikając wysokich traw. Stosuj środki, które odstraszają kleszcze. Po powrocie bardzo dokładnie obejrzyj ciało, zwracając szczególną uwagę na dłonie, stopy, palce i kostki, kolana, stawy łokciowe oraz pachwiny, ale też pępek, uszy, i skórę głowy. Nie zapomnij o porządnym prysznicu lub kąpieli najpóźniej dwie godziny po spacerze.

