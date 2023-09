Wetrzyj w blachę. Po 30 minutach będzie jak prosto ze sklepu

Blachy do pieczenia wykorzystywane są do pieczenia mięs, frytek, warzyw czy ciast. Niestety, zdarza się, że nawet po użyciu papieru do pieczenia na blasze pojawiają się plamy. Najczęściej dzieje się tak, kiedy pieczemy coś tłustego. Przypalony tłuszcz jest niezwykle trudny do usunięcia. Jeśli chcesz doczyścić swoją blachę, nie szorując jej przy tym druciakiem, przygotuj dwa składniki, które już masz w domu i włącz piekarnik. Po godzinie blacha będzie jak nowa.