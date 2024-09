Postanowili się rozstać po 8 latach. Tydzień później przejrzeli na oczy

Tomasz Schuchardt przyszedł na świat 18 września 1986 roku w Starogardzie Gdańskim. W 2009 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Kamilę Kuboth. "Tomek spodobał mi się od początku. Poznałam go jako szefa "fuksówki" w PWST, na której odgrywał rolę greckiego boga Zeusa" - mówiła żona aktora w wywiadzie z magazynem "Pani".

Tomasz Schuchardt był na trzecim roku studiów, kiedy poznał Kamilę Kuboth. Od razu zrobił na niej wrażenie . W rozmowie z magazynem "Pani" wróciła pamięcią do momentu, w którym poznała swojego przyszłego męża.

