Rozstali się przez pieniądze? Nie hamowała się w wywiadzie

W oświadczeniu, które pojawiło się na Instagramie, Wojterkowski oprócz podziękowań za dwuletni związek, zamieścił także ogólne powody, które doprowadziły do rozstania pary. Jednym z nich była skomplikowana sytuacja finansowa biznesmena.

"Od początku mieliśmy świadomość, że posklejanie naszych trudnych osobowości na "do końca" życia będzie graniczyło z cudem. Moja skomplikowana sytuacja finansowa z bagażem braku gotówki czasem nawet "na bilet tramwajowy" na pewno nie pomogła" - pisał Wojterkowski.

Dopytywana, czy był to dla niej problem przyznała, że ona sama ma "tzw. skomplikowaną relację z pieniędzmi" .

- Nigdy ich tak naprawdę nie miałam dużo, a jestem praktycznie całe życie matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci i to bez względu na aktualnego męża… Pieniądze są dla mnie częścią poczucia bezpieczeństwa, które dla każdej matki jest najważniejsze - stwierdziła.

- Bardzo dużo mi dał, myślę sobie, że karma mi go przyniosła po to, żeby wskazać mi pewne obszary mojego życia, które muszę poprawić czy zmienić. I na pewno jednym z takich obszarów są finanse - mówiła w rozmowie z "Wprost".

