Rozstępy na udach. Dlaczego się pojawiają i jak z nimi walczyć?

Dla wielu kobiet rozstępy na udach są powodem do rozpaczy. Jednak wbrew pozorom, rozstępy są czymś naturalnym, choć niewiele pań rzeczywiście zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli zależy ci na skutecznym usunięciu rozstępów, koniecznie zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Czym są rozstępy na udach?

Rozstępy to nic innego, jak pręgi pojawiające się na różnych częściach ciała - zazwyczaj na udach, brzuchu, piersiach czy pośladkach. Początkowo rozstępy są czerwone i wypukłe, po czym wtapiają się w kolor skóry , przez co tworzą widoczne bruzdy. Niestety rozstępy na udach bywają uznawane za kompleks przez wiele kobiet. Tak naprawdę podobne bruzdy nie powinny powodować takich odczuć, ponieważ są naturalnym zjawiskiem.

Przyczyny rozstępów na udach

Niestety, trudno zapobiegać rozstępom, ponieważ trudno zauważyć niedobór lub nadmiar kolagenu w skórze. Co zrobić, kiedy się pojawią?

Rodzaje rozstępów na udach

Dobrze wiedzieć, kiedy mamy do czynienia ze świeżymi, a kiedy ze "starymi" rozstępami. Gdy na skórze pojawiają się czerwone bruzdy jest to znak, że rozstępy są całkiem nowe, natomiast pod skórą toczy się stan zapalny z powodu zerwanych włókien kolagenowych. Ta faza trwa nawet od kilku do kilkunastu miesięcy, po czym dopiero wtedy rozstępy zamieniają się w jasne pręgi. Ten proces nazywa się fazą zanikania, ale rozstępy nie znikają zupełnie, lecz po prostu stają się mniej widoczne.