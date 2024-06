Rozsyp w ogródku. Mszyce i mrówki uciekną w mig

Mszyce żyją w symbiozie z mrówkami. Te pierwsze wydzielają tzw. spadź, czyli słodki nektar, który stanowi pożywienie dla mrówek. Mrówki, w zamian za dostęp do tego nektaru, chronią mszyce przed innymi szkodnikami, m.in. biedronkami.

Ta symbiotyczna relacja niesie za sobą poważne konsekwencje, bowiem oba szkodniki mogą dotkliwie uszkodzić rośliny. Jak uchronić ogród przed atakiem mrówek i mszyc? Nie potrzebujesz do tego żadnych drogich specyfików. Wystarczy, że rozsypiesz przyprawę, którą najprawdopodobniej masz już w domu.

Mrówki są postrzegane jako pożyteczne i pracowite stworzenia. W trakcie tworzenia tuneli spulchniają glebę, a tym samym dostarczają jej cennych składników odżywczych. Jest jednak jeden problem. Zdarza się, że mrówki atakują korzenie i pąki młodych roślin, co hamuje ich dalszy rozwój. Mimo to nie powinno się ich zabijać, ponieważ stanowią bardzo ważną część ekosystemu.

Z kolei mszyce to małe owady, które żywią się sokami wytwarzanymi przez pędy, łodygi i liście roślin. Są przy tym wyjątkowo żarłoczne. Jak na szkodniki przystało, rozmnażają się w błyskawicznym tempie. Nieusunięte w porę mogą doprowadzić do poważnych zniszczeń w ogrodzie — zwłaszcza jeśli zaczną współpracować z mrówkami.

Zauważyłeś mszyce i mrówki w swoim ogrodzie? Musisz się ich pozbyć jak najszybciej. Jak to zrobić? Nie potrzebujesz drogich preparatów czy silnych środków chemicznych. Istnieje naturalny i bezpieczny sposób, żeby przegonić szkodniki z ogrodu. Potrzebujesz tylko jednej przyprawy, którą zapewne masz już w domu. Tą przyprawą jest chili w proszku. Wystarczy, że rozsypiesz ją w miejscach, w których pojawiają się mrówki i mszyce, a szkodniki uciekną z ogrodu. To zasługa kapsaicyny, czyli drażniącej substancji, która naturalnie występuje w chili. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu, a zapomnisz o mszycach i mrówkach na długi czas.

