Przyciąga krety jak magnes. To dlatego kopią w twoim ogrodzie

Dlaczego kret kopie w moim ogródku?

To, co przydaje się kretom, jest zmorą każdego ogrodnika. Zwierzęta te nie próżnują i jednej nocy potrafią uformować nawet trzydzieści kopców. Kret, kopiąc podziemne tunele, niestety uszkadza również korzenie roślin, co może powodować ich obumieranie.