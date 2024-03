Spryskaj w marcu. Więcej nie zobaczysz mszyc w ogrodzie

Jednym ze skutecznych sposobów na pozbycie się mszyc oraz innych szkodników jest oprysk wykonany na bazie oleju parafinowego. Zastosowanie niewielkiego stężenia oleju parafinowego jako oprysku na rośliny jest bezpieczne dla roślin i środowiska oraz praktykowane każdego roku na samym początku wiosny.

Skuteczność tej metody polega na tym, że oprysk jest gęsty i swoją lepką konsystencją zakleja aparaty oddechowe insektów, co prowadzi do uduszenia. Opryski te są skuteczne w zwalczaniu dorosłych osobników, larw i jaj. Są użyteczne przeciwko owadom zimującym w korze i zagłębieniach pędów roślin.

Jak przygotować oprysk na mszyce?

Wiele sklepów ogrodniczych oferuje gotowe preparaty do oprysku na bazie oleju parafinowego, które zawierają nie tylko olej, ale również inne składniki. Jeśli wolisz, możesz również przygotować własny oprysk. Olej parafinowy jest powszechnie dostępny, na przykład w aptekach czy sklepach ogrodniczych. Przed użyciem, konieczne jest jego dokładne wymieszanie z wodą, najlepiej deszczówką, aby uzyskać dwuprocentowy roztwór. Do przygotowania 100 litrów oprysku potrzebne są dwa litry oleju.

Wszystkie pędy i zagłębienia w korze powinny być pokryte opryskiem oleju parafinowego. Jest dobrze, gdy roztwór spływa z gałęzi. Daje to pewność, że dotarł do miejsc, gdzie szkodniki mogą hibernować oraz do gniazd, w których mogą znajdować się jaja.

Przy używaniu oprysku należy przestrzegać zalecanego terminu wykonania zabiegu. Wpływa to na jego skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin. Przy wyznaczaniu terminu powinniśmy brać pod uwagę warunki pogodowe oraz etap rozwoju rośliny.

Kiedy wykonać oprysk na mszyce?

Najbardziej odpowiedni moment to wczesna wiosna, od końca lutego do końca marca. Optymalnie jest przeprowadzić zabieg, gdy roślina jest jeszcze bez liści lub kiedy pojawiają się pierwsze pąki. Parafina może powodować plamy na liściach, które mogą zmniejszać jej estetyczny wygląd.

Najlepsze warunki do przeprowadzenia procedury to słoneczny, bezwietrzny dzień z temperaturą powyżej 10-12 stopni Celsjusza. Aby przeprowadzić zabieg, należy wlać roztwór oleju parafinowego i wody do spryskiwacza. Zabieg powinien zaczynać się od centralnej części rośliny, czyli od pędów i gałęzi znajdujących się wewnątrz korony. Następnie przechodzimy do górnych pędów, kończąc na dolnych.

Pamiętaj jednak, że opryski na bazie oleju parafinowego nie są selektywne i neutralizują wszystkie owady obecne na roślinie w czasie aplikacji. Jeśli są tam owady pożyteczne, niestety również zostaną one unicestwione. Warto jednak pamiętać, że większość korzystnych owadów wybiera inne miejsca na zimowanie, takie jak liście lub ciepłe kryjówki w budynkach.

