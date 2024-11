Rozsyp na chodniku zamiast soli. Genialny patent

Chlorek wapnia w odróżnieniu od soli drogowej nie tylko topi lód, ale również zapobiega jego ponownemu zamarzaniu. Co więcej, chlorek wapnia obniża temperaturę zamarzania wody, dzięki czemu powierzchnie pozostają wolne od lodu nawet przy bardzo niskich temperaturach, sięgających -25°C.

W przeciwieństwie do soli drogowej chlorek wapnia nie pozostawia białych osadów . Dodatkowo jest bardziej wydajny, ponieważ działa szybciej i skuteczniej, a jego stosowanie ogranicza tworzenie się błota pośniegowego.

Stosowanie chlorku wapnia jest proste i nie wymaga specjalnych narzędzi. Wystarczy oczyścić powierzchnię z większych warstw śniegu, a następnie równomiernie rozsypać chlorek wapnia na oblodzonych miejscach. Po kilku minutach widać efekty – lód zaczyna topnieć, a powierzchnia staje się bezpieczniejsza do użytku.

Chlorek wapnia można kupić w sklepach budowlanych czy ogrodniczych w formie białych płatków. Koszt opakowania 25 kg to około 50 zł.

