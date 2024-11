Wylej pod tuje w listopadzie. Na wiosnę odgrodzą od sąsiada

Tuje, znane również jako żywotniki, są popularnym wyborem wśród ogrodników w Polsce. Ich zimozielone liście dodają ogrodom elegancji przez cały rok. Warto jednak zaznaczyć, że przygotowanie tui na zimę to kluczowy krok, aby rośliny te mogły rozwijać się prawidłowo na wiosnę.

Zima nie oznacza całkowitego zaniechania pielęgnacji tui. Rośliny te mimo niskich temperatur nadal potrzebują odpowiedniego nawodnienia. Tuje wymagają nawadniania aż do pojawienia się pierwszych przymrozków. Mimo że temperatura spada, ziemia wokół tui nie powinna być sucha. Podlewanie tui przed zimą pozwala na zgromadzenie wody, z której rośliny będą korzystać podczas długich, mroźnych miesięcy.

Warto monitorować wilgotność gleby i w razie potrzeby dodatkowo ją nawadniać, nawet w zimie podczas odwilży, co może istotnie pomóc w zapobieganiu tzw. suszy fizjologicznej. Ta może bowiem być szczególnie niebezpieczna dla krzewów zimozielonych, takich jak tuje.

Jaki jest następny krok po obfitym podlaniu tui pod koniec listopada? Ściółkowanie. Dzięki tej metodzie można skutecznie chronić glebę i rośliny przed mrozem oraz utratą wilgoci, zapewniając im przy tym optymalne warunki do przetrwania chłodnych miesięcy.

Warstwa ściółki o grubości kilku centymetrów powinna być równomiernie rozsypana wokół tui, zachowując odstęp około 10 cm od pnia, by nie doszło do gnicia. Zaleca się to zrobić przed nadejściem pierwszych przymrozków, kiedy ziemia nie jest jeszcze całkowicie zamarznięta.