Wylej teraz na trawnik. Murawa będzie jak nowa

Do jego wykonania niezbędny jest wertykulator — można dostać go w każdym sklepie ogrodniczym. Dzięki wertykulacji usuniesz resztki mchu i chwastów, użyźnisz glebę i sprawisz, że ziemia będzie miała lepszy dostęp do promieni słonecznych. Już sama wertykulacja znacząco wpłynie na zagęszczenie się trawy. Można ją przeprowadzić na trawie, która rośnie w glebie przez co najmniej dwa sezony.