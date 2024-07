Rozwiąż równanie w mniej niż 20 sekund. Odpowiedź to nie 1 ani 12

Jeśli wydaje Ci się, że odpowiedzią jest liczba 12 lub cyfra 1, to jesteś w błędzie. Przypatrz się obrazkowi raz jeszcze i dokładnie go przeanalizuj. Aby poznać prawidłowy wynik, zobacz poniższe wyjaśnienie.

Jak to możliwe? Dwie pierwsze linie nie są częścią równania, ponieważ nie zawierają one znaku, który został przeniesiony do kolejnej linii, dlatego też całą uwagę należy skupić na ostatnim wersie, czyli: 1 + 1 x 0 + 1 =. Zgodnie z zasadami matematyki, mnożenie wykonuje się przed dodawaniem. W związku z tym zaczynamy od 1 x 0, co daje 0.