Jaką liczbę skrywa grafika? Poprawną odpowiedź znają nieliczni

W sieci można znaleźć wiele zagadek i iluzji optycznych, nad którymi czasami trzeba się nieźle napracować. Jeśli jesteś osobą, lubiącą spędzać swój wolny czas nad łamigłówkami, powyższa ilustracja z pewnością przypadnie ci do gustu.

Omawiana zagadka wywołała wśród internautów wiele emocji. Grafika, która na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym, może w rzeczywistości kryć w sobie wiele tajemnic. Niestety, nie każda osoba, która na nią patrzy, jest w stanie poprawnie zidentyfikować ukrytą liczbę. A ty, do której grupy należysz?

Złudzenie optyczne polega na interpretacji obrazu poprzez analizę cieni, kontrastów oraz kolorów. Nawet najsubtelniejsza zmiana może zdecydować o tym, co końcowo zauważymy. Mechanizm ten jest często wykorzystywany do tworzenia różnorodnych zagadek, które zyskują potem szeroki rozgłos w sieci.

Pewna użytkowniczka portalu X (dawniej Twitter) opublikowała niewyróżniającą się grafikę, na której dzięki złudzeniu optycznemu można dostrzec coś więcej. Na obrazku, oprócz podstawowego widoku, ukryta jest trzycyfrowa liczba. Co ciekawe, okazuje się, że każda osoba może zobaczyć zupełnie różne cyfry, a najwięcej trudności sprawia odczytanie ostatniej z nich.

Opinie na temat prawidłowej odpowiedzi są mocno podzielone. Oglądając czerwonawą grafiką, mnóstwo internautów było zaskoczonych, tym jak trudna jest ta zagadka. Chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest to łatwe zadanie, wyniki pokazują co innego. W komentarzach pod postem na platformie X pojawiło się wiele różnych odpowiedzi, lecz tylko niektóre z nich były poprawne.

Internauci z entuzjazmem dzielili się swoimi propozycjami odpowiedzi. Wśród sugerowanych liczb pojawiały się takie jak 574, 420, 578 oraz 285. Jednak, jak pokazują rezultaty, żadna z wymienionych liczb nie jest właściwa. Okazuje się, że właściwą liczbą jest 571 . Tylko wyjątkowo uważne osoby o ponadprzeciętnej inteligencji potrafią dostrzec, co rzeczywiście zostało ukryte na ilustracji.

Nastaw stoper i do dzieła. Rozwiążesz w mniej niż 10 sekund?

