Widzisz liczbę inną niż 444? Mało komu uda się w mniej niż 10 sekund

W Internecie często napotykamy na różne matematyczne równania, zagadki oraz obrazy, które mają na celu przetestowanie naszej uwagi i bystrości. Cieszą się one ogromną popularnością. Nic dziwnego - to nie tylko chwila na zabawę, ale także przydatne ćwiczenie dla mózgu.

Zanim rozpoczniesz poszukiwania, warto pamiętać, że mnogość czwórek może wprowadzić lekkie zamieszanie. Wśród tylu rządków z czwórkami może się wydawać, że liczba 444 porusza się po całym obrazie. To sprawia, że odnalezienie liczby 474 jest nie lada wyzwaniem. Jednak osoba o bystrym oku na pewno sobie z tym poradzi.

Udało ci się znaleźć liczbę 474? Jeśli zrobiłeś to szybciej niż w ciągu 10 sekund, możesz sobie pogratulować - to niełatwe zadanie. A jeśli nie - przyjrzyj się uważnie drugiej kolumnie od lewej strony. W dolnej części znajdziesz poszukiwaną liczbę.

