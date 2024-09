"Podłoga się chwiała". 18 lat później ujawniła przyczynę rozwodu

Mandaryna i jej córka Fabienne, która jest owocem związku celebrytki z Michałem Wiśniewskim, wzięły udział w programie "Azja Express". Panie chętnie opowiadają przed kamerami o łączącej je więzi oraz życiu prywatnym. W kolejnym odcinku show piosenkarka otworzyła się na temat związku z wokalistą Ich Troje. Niewielu fanów mogło przypuszczać, co tak naprawdę zważyło o ich rozstaniu.

Zakochani mieli u swych stóp cały świat. Doczekali się dwójki dzieci, dawali mnóstwo koncertów oraz wystąpili we własnym programie telewizyjnym. Po kilku latach wspólnego życia "na świeczniku" para zszokowała opinię publiczną informacją o rozstaniu.

