"Rozwód był dla mnie jak jątrzenie niezagojonej rany". A może jednak rozwód może być bezbolesny?

"Divorce is OK" - napisała na Instagramie Doda, która złożyła pozew o rozwód. Czy rzeczywiście rozwody są lekkie, łatwe i "OK"? Nie zawsze. - Wyciąganie brudów rodzinnych, obrzucanie się błotem – to była gehenna - powiedziała w rozmowie z WP Kobieta Magdalena Wiszniewska. Czy zatem przez rozwód można przejść bezboleśnie? Zapytaliśmy psycholożkę Izabelę Słoniewską.