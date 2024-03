Rozwód zniszczył jej radość ze zdobycia Oscara. "Wtedy do mnie dotarło"

Zakochani po dwóch latach od powiedzenia sobie "tak" zaadoptowali córkę Isabellę Jane, a w 1995 roku także syna Connora Antony’ego. Zarówno chłopiec jak i dziewczynka byli wychowywani w duchu scjentologii, na co naciskał Cruise. To właśnie kwestia wiary stała się głównym problemem rodziny i doprowadziła do rozpadu małżeństwa.