Ma 29 lat i zerowy kontakt z matką. Tak żyje teraz córka Toma Cruise'a i Nicole Kidman

Isabella Cruise to córka Toma Cruise'a i Nicole Kidman. W przeciwieństwie do sławnych rodziców trzyma się z dala od show-biznesu. Jest za to aktywna w mediach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu publikuje swoje zdjęcia. W grudniu tego roku skończy 29 lat. Jak ułożyło się jej życie?