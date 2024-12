Od lat są w separacji. Tak mówią o sprawie rozwodowej

Krzesimir Dębski grał w orkiestrze Zbigniewa Górnego, Anna Jurksztowicz śpiewała w chórkach. Kompozytor zaproponował wokalistce nagranie wspólnej płyty i to właśnie w czasie pracy nad nią zakochali się w sobie bez pamięci. Anna Jurksztowicz urodziła Dębskiemu dwójkę dzieci i poświęciła swoją karierę dla dobra rodziny, choć z orbity show-biznesu nie zniknęła całkowicie. Stała się menedżerką męża.

Nie od razu Jurksztowicz i Dębski wzięli ślub. Zdecydowali się na to dopiero po dekadzie bycia razem. Później w małżeństwie trwali przez 26 lat. Pod koniec okazało się, że parą są już tylko na papierze. Ta informacja dla środowiska była szokiem. Jeszcze niedawno w wywiadach on nazywał ją swoją opoką, ona podkreślała, że bycie w cieniu i opieka nad dziećmi i karierą męża to jej świadomy wybór. Gdzieś po drodze wielka miłość się skończyła.

Koniec małżeństwa Dębskiego i Jurksztowicz

W 2022 r. Krzesimir dębski w mediach społecznościowych poinformował, że para żyje w separacji od dwóch lat. W 2023 r., gdy Krzesimir Dębski obchodził swoje 70. urodziny w Teatrze Wielkim, ze sceny słowem nie wspomniał o żonie, a pytana o imprezę Jurksztowicz ucinała sprawę jednym zdaniem: "Nie zostaliśmy zaproszeni".

Obie strony dążą do rozstania, jednak wszystkich zaangażowanych kosztuje to wiele emocji. Do sądu trafiły pozwy, zeznawać musieli bliscy i znajomi małżonków. Dla nikogo nie jest to łatwa sytuacja.

- Na razie nie ma żadnej decyzji ani nowego terminu. Jestem już tym wszystkim zmęczona, nie mam nawet siły rozmawiać - żaliła się Onetowi Jurksztowicz w 2023 r.

Rozwód Jurksztowicz i Dębskiego. Zapadł wyrok?

Jak poinformował shownews.pl, przepychanki sądowe miały się zakończyć 6 listopada. Dziennikarze serwisu twierdzą, że sąd orzekł tego dnia rozwiązanie małżeństwa.

- Nie mogę na ten moment udzielić żadnej informacji, bo nie chcę zaszkodzić tej sprawie. Dopiero aż się wszystko zakończy - powiedziała proszona przez shownews.pl o komentarz Anna Jurksztowicz. Równie powściągliwie i do tego enigmatycznie wypowiadał się Dębski.

- Kwestie dotyczące mojego życia prywatnego pozostają wyłącznie moją sprawą i nie zamierzam ich komentować. Na początku wydałem stosowne oświadczenie i na tym, z szacunku dla wszystkich zainteresowanych, uważam temat mojego życia prywatnego za zamknięty (...) Niech łączy nas muzyka - skomentował kompozytor.

