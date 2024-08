Była żoną znanego kompozytora. Rozstali się po 35 latach małżeństwa

Początki jej kariery wiążą się nierozerwalnie z historią miłości do Krzesimira Dębskiego. Poznali się w Poznaniu, gdzie Anna śpiewała w chórkach, a Krzesimir grał w orkiestrze Zbigniewa Górnego. Ich zawodowa współpraca szybko przerodziła się w głębsze uczucie, mimo że Dębski był wówczas ojcem i mężem.

W tym okresie Anna skupiła się na wspieraniu kariery męża, zajmując się domem i dziećmi. Ukończyła studia prawnicze, założyła własne wydawnictwo i została menedżerką Krzesimira. Ich związek wydawał się idealny - ona była dla niego opoką, on komponował dla niej piękne utwory. Rodzina Dębskich żyła z dala od skandali i błysku fleszy, ceniąc sobie prywatność.

W 2020 roku Anna Jurksztowicz powróciła na scenę muzyczną z nowym albumem "Jestem Taka Sama". Niestety, pandemia utrudniła promocję płyty i trasę koncertową. W wywiadach artystka podkreślała swój optymizm i miłość do muzyki, która zawsze pomagała jej w trudnych chwilach.

Na swoim profilu na Facebooku zamieściła wpis, w którym z przymrużeniem oka doradza kobietom przeżywającym trudności w związku. Zachęciła też do wysłuchania jej nowej piosenki "Niebo i piekło", sugerując, że może ona wpłynąć na zmianę zachowania partnera.

W utworze artystka śpiewa wymowne słowa: "Bledniesz, jak prześniony sen". Piosenka to duet z Andrzejem Piasecznym, w którym oboje wykonawcy wyznali: "Tylko Ciebie ciągle mi mało. Mało mi nieba i powietrza. I nie wiem, jak to się stało, że jesteś tu jeszcze". Po publikacji piosenki pojawiły się pogłoski, że ta emocjonalna kompozycja mogła być inspirowana relacją Anny z Krzesimirem Dębskim, choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone.