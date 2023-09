Rozwodzą się po 27 latach. Na jaw wychodzą nowe szczegóły

Podział majątku

Jak tłumaczy informator magazynu, rozstanie nie będzie jednak proste, nie tylko pod względem emocjonalnym, ale i finansowym. "Ich życie było bardzo splecione, jest to niezwykle trudny i bolesny proces, polegający na dzieleniu wszystkiego i ustalaniu, kto i co dostanie ze wspólnych aktywów" – wyjaśnia informator, dając do zrozumienia, że plan zakłada podział nieruchomości po połowie.