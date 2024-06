Rusza największa kobieca konferencja IT w Europie. Tych spotkań nie można ominąć

Od 12 do 13 czerwca odbędzie się największa w Europie konferencja dla kobiet ze świata IT i technologii - Perspektywy Women in Tech Summit 2024. Dwudniowe wydarzenie zgromadzi kilka tysięcy uczestniczek, a wśród nich największe umysły nowych technologii. Inspirujące wykłady i praktyczne warsztaty to niepowtarzalna okazja na rozwój oraz popchnięcie swojej kariery do przodu. Na które spotkania warto zwrócić szczególną uwagę?

12 i 13 czerwca w warszawskim Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO XXI odbędzie się szósta edycja wydarzenia Perspektywy Women in Tech Summit. To największa w Europie konferencja dla kobiet ze świata IT i technologii. Organizatorzy spodziewają się nawet 8 tys. uczestniczek.

Kalendarz wydarzenia jest wypełniony licznymi wykładami, warsztatami, sesjami mentoringowymi oraz spotkaniami rekrutacyjnymi. Tematem przewodnim będzie tech-life balance, czyli zadbanie o to, by technologia była dla nas jak najbardziej przyjazna.

W trakcie wydarzenia będzie można po raz pierwszy w Polsce zobaczyć komputer kwantowy. Jednak prawdziwym magnesem dla wielu uczestniczek są gościnie specjalne - topowe naukowczynie, inżynierki, liderki, startuperki oraz ekspertki z największych światowych firm.

Największe umysły technologiczne

Organizatorzy zadbali o największe nazwiska. Wśród gości specjalnych pojawi się m.in. prof. Margot Gerritsen ze Stanfordu - założycielka globalnego ruchu "Women in Data Science". Towarzyszyć jej będzie Clara Nellist - słynna influencerka naukowa i fizyczka cząstek elementarnych w CERN.

Na uwagę zasługuje również spotkanie z Gitanjali Rao, najlepszą młodą naukowczynią w Ameryce i światową promotorką programu nauczania STEM. Na Perspektywach Women in Tech Summit pojawi się także prof. Christiane Floyd - pierwsza w historii profesorka informatyki w Niemczech, twórczyni podstaw otwartego oprogramowania.

Najlepsze polskie specjalistki

Podczas Perspektyw Women in Tech Summit głos zabiorą również najlepsze polskie specjalistki, które od wielu lat tworzą świat IT i technologii. Na szczególną uwagę zasługuje wykład Ewy Kondery - Executive Director, Global ServiceNow Go To Market Leader w EY GDS. To liderka transformacji w branży technologicznej. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu zawodowemu od 2000 roku stoi na czele zarządzania zespołami w globalnych przedsiębiorstwach IT. 12 czerwca o godzinie 12:05 na Tech Stage 1 odpowie na pytanie, dlaczego potrzebujemy więcej kobiet w biznesie technologicznym i cyfrowym.

"Globalny deficyt talentów IT jest palącym problemem" - zauważa Ewa Kondera. "Do 2030 roku ponad 85 milionów stanowisk pracy w branży IT może pozostać nieobsadzonych ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie odsetek kobiet w IT utrzymuje się na tym samym niskim poziomie, a nawet maleje. Tymczasem badania pokazują, że zróżnicowane zespoły radzą sobie lepiej. Podczas Perspektyw Women in Tech Summit odkryjmy, jak uwolnić cały potencjał kobiet w świecie technologii, aby wypełnić tę ogromną lukę" - dodaje.

Zapisy na szóstą edycję Perspektywy Women in Tech Summit trwają na stronie internetowej: https://womenintechsummit.pl/join-the-event.

Organizatorem Summitu jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

