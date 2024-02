Ruszamy z Klubem Świadomej Konsumentki. Testuj produkty za darmo i dziel się swoją opinią

WP Kobieta zaprasza do Klubu Świadomej Konsumentki

Redakcja WP Kobieta zaprasza do dołączenia do Klubu Świadomej Konsumentki, w ramach którego zarejestrowane czytelniczki będą co miesiąc otrzymywać za darmo produkty do testowania z różnych kategorii. Kluczem jest dzielenie się swoimi opiniami z innymi kobietami.

Na drodze do stworzenia zgranej społeczności kobiet w każdym wieku w naszej redakcji pojawił się nowy projekt, czyli Klub Świadomej Konsumentki. Będzie on bazował na testowaniu produktów otrzymywanych za darmo oraz dzieleniu się wrażeniami z ich użytkowania. W końcu często to polecenie koleżanki decyduje np. o zakupie konkretnego kosmetyku. Dlatego naszym celem jest zebranie w jednym miejscu cennych opinii, które pomogą innym w podejmowaniu decyzji konsumenckich.

– Aktualnie mamy niezliczone możliwości wyborów zakupowych, tak naprawdę w każdej branży. Jesteśmy zalewani setkami ofert, z których trudno wyselekcjonować tę najlepszą. Misją WP Kobieta jest zachęcanie czytelniczek, by wyborów konsumenckich dokonywać świadomie i z największą korzyścią dla siebie oraz swoich bliskich. Dlatego tworzymy społeczność, która dokonuje niezależnych ocen produktów i dzieli się swoim doświadczeniem. Wierzę, że Klub Świadomej Konsumentki stanie się wiarygodnym poradnikiem zakupowym – mówi Wiktoria Karbowniczek-Jakubowska, zastępczyni redaktora naczelnego WP.

Jak dołączyć do Klubu Świadomej Konsumentki?

Aby dołączyć do Klubu Świadomej Konsumentki, wystarczy zarejestrować się na stronie i wypełnić dedykowany formularz. Uczestniczki akcji jako pierwsze będą dowiadywały się o nowościach do testowania i same decydowały, który produkt chcą w danym momencie "wziąć na tapetę". Kluczowym krokiem jest oczywiście zostawienie szczerej opinii na platformie. Co więcej, najbardziej zaangażowane członkinie Klubu będą dodatkowo nagradzane.

– Klub Świadomej Konsumentki ma być poniekąd przyjaciółką naszych czytelniczek i czytelników. To stąd dowiedzą się, co jest warte uwagi, a także sami będą mogli wyrazić szczerą opinię na temat produktów, które testują. Jako redakcja największego portalu dla kobiet w Polsce, chcemy promować odpowiedzialne i świadome zakupy. Jestem przekonana, że Klub Świadomej Konsumentki to będzie "strzał w 10" i stworzymy niesamowitą, zaangażowaną społeczność – komentuje Patrycja Włodarczyk-Ceglińska, szefowa redakcji WP Kobieta.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl