Ruszył proces greckiego trenera żeglarstwa. Jest oskarżony o gwałty na nieletniej podopiecznej

Cała sprawa gwałconej w dzieciństwie żeglarki wyszła na jaw na fali ruchu Me Too, który w Grecji rozpoczęła Sofia Bekatorou pod koniec 2020 roku. To właśnie wtedy zakończył się w tym kraju "spisek milczenia" wokół przestępstw na tle seksualnym w świecie sportu. Sofia Bekatorou wyznała wówczas, że jako 21-latka została wykorzystana przez członka Greckiej Federacji Żeglarskiej, gdy ten zwabił ją do swojego pokoju hotelowego pod pretekstem omówienia przygotowań do nadchodzących igrzysk olimpijskich w Sydney. W tamtym czasie młoda żeglarka nie chciała nic powiedzieć, ponieważ bała się, że to zakończy jej karierę.